Minggu Pagi, Gunung Lewotobi Laki-laki Kembali Semburkan Awan Panas 2 Kali

FLORES TIMUR - Awan panas guguran kembali disemburkan Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Minggu (28/1/2024) pagi.

Gunung api yang statusnya hingga kini masih di Level IV atau Awas tersebut terpantau 2 kali melontarkan awan panas guguran sejauh 1 kilometer ke arah Utara.

Dilaporkan petugas Pos Pemantau Gunung Api (PGA) Lewotobi Laki-laki, Bobyson Lamanepa, awan panas guguran teramati menyembur pada periode pengamatan Minggu pukul 00.00-06.00.

Guguran ini memiliki amplitudo 37-47,3 mm, durasi gempa 93-137 detik. "Teramati dua kali awan panas guguran dengan jarak luncur 1.000 meter mengarah ke utara," ungkap Lamanepa.

Gempa letusan beramplitudo 47,3 mm terjadi satu kali dengan durasi 43 detik. Kemudian 14 kali gempa guguran beramplitudo 3,7-37 mm berdurasi 49-192 detik, juga satu kali gempa embusan beramplitudo 14,8 mm dengan durasi 35 detik.

Gunung secara visual jelas hingga kabut 0-II. Asap kawah bertekanan sedang hingga kuat, teramati berwarna putih dengan intensitas sedang hingga tebal, dan tinggi 30-50 meter di atas puncak kawah.