Atikoh Ungkap Alasan Selalu Bersalaman Langsung dengan Masyarakat saat Safari Politik

NGANJUK - Istri Calon Presiden Nomor Urut 03 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti menyalami masyarakat yang menghadiri Kampanye Simpatik di Kantor DPC PDIP Nganjuk, Jawa Timur (28/1/2024).

Kegiatan menyalami langsung masyarakat ini memang tidak hanya sekali dua kali dilakukan oleh Atikoh ketika melakukan safari politik.

Ibunda dari Muhammad Zinedine Alam memang selalu melakukan hal ini ketika bertemu dengan masyarakat. Dikatakannya, lantaran keterbatasan waktu, paling tidak dirinya bisa bertegus sapa dengan masyarakat secara langsung.

"Kan waktunya terbatas tidak bisa ngobrol dengan mereka. Jadi minimal bertegur sapa, bertegur sapa sekaligus menanyakan kesehatannya atau misal ada yg mau menyampaikan aspirasi seperti itu," ungkap Atikoh.