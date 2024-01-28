Advertisement
HOME NEWS JATIM

Singgah di Malang, Atikoh Kagumi Kebersihan dan Kerapian Pasar Oro-Oro Dowo

Ismet Humaedi , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |13:50 WIB
Singgah di Malang, Atikoh Kagumi Kebersihan dan Kerapian Pasar Oro-Oro Dowo
Siti Atikoh (Foto: MPI)
MALANG - Siti Atikoh Suprianti, istri calon Presiden RI Ganjar Pranowo bikin heboh masyarakat Kota Malang, Jawa Timur. Momen itu terjadi saat Atikoh blusukan ke Pasar Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Minggu (28/1/2024).

Tampak mendampinginya calon legislatif DPR-RI PDI Perjuangan, Krisdayanti (KD) dan Dewanti Rumpoko.

Rombongan Atikoh tiba di pasar sekitar pukul 07.10 WIB. Tampak pasar masih ramai pedagang dan masyarakat yang sedang berbelanja maupun sarapan pagi.

"Eh ada Ibunya Mas Alam. Bu salam kenal Bu, calon mantu Bu," teriak seorang warga dari kejauhan.

Tak sedikit pula yang kaget saat melihat kedatangan Atikoh dan langsung mengajaknya berfoto.

"Bu, Bu Ganjar. Habis belanja foto dulu sama saya Bu. Mumpung ketemu," teriak warga yang mengaku bernama Dewi.

Atikoh terus meladeni permintaan foto dari warga sambil berbelanja. Satu hal yang membuat Atikoh kagum adalah kebersihan pasar.

"Bersih banget jadi kayanya pengen keliling di semua tempat, terus barang-barangnya segar-segar, sudah di packing juga, rapi, keliatan banget kalau itu sudah mengalami penyortiran," kata Atikoh.

Terlihat kondisi pasar yang tertata rapi. Lantai pasar juga tampak bersih. Setiap pedagang memiliki stand masing-masing dengan nama pemilik serta nama produk dagangannya.

Halaman:
1 2
      
