HOME NEWS JATIM

Tiba di Nganjuk, Atikoh Disambut Barongsai Merah dan Hijau

Atikah Umiyani , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |13:33 WIB
Tiba di Nganjuk, Atikoh Disambut Barongsai Merah dan Hijau
Siti Atikoh (Foto: MPI)
A
A
A

NGANJUK - Istri Calon Presiden Nomor Urut 03 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti menghadiri kampanye simpatik di Kantor DPC PDIP Nganjuk, Jawa Timur (28/1/2024).

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lokasi, istri dari Capres yang diusung Partai Perindo itu tiba sekitar pukul 12.00 WIB dengan mengenakan kemeja hitam bergambar 3 jari yang dipadukan dengan jilbab bermotif warna merah muda.

Kehadiran Atikoh langsung disambut oleh teriakan histeris para relawan yang telah memenuhi lokasi deklarasi konsolidasi pendukung Ganjar-Mahfud MD.

Suasana semakin meriah lantaran kehadiran Atikoh dan rombongan disambut oleh dua barongsai yang berwarna merah dan hijau. Atikoh yang ditemani beberapa partai pendukungnya seperti Perindo, PDIP Hanura dan PPP tampak menikmati pertunjukan kedua barongsai tersebut.

TPC Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Tjahjono mengatakan pihaknya siap memenangkan Ganjar-Mahfud MD dalam satu putaran.

"Mari kita sama-sama untuk menjaga solidaritas, rakyat berdaulat, Ganjar-Mahfud pasti menang," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
