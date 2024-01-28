Ganjar Pranowo Janji Hapuskan Kredit Macet Nelayan Akibat Pandemi Covid-19

MEDAN - Calon Presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo berjanji akan menghapus kredit macet para nelayan di perbankan yang timbul akibat Pandemi Covid-19.

Ganjar mengatakan itu saat bertemu dengan masyarakat nelayan ke Kampung Nelayan Kurnia, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu (28/1/2024) pagi.

Ganjar didampingi Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN), Arsjad Rasjid, Deputi Politik TPN, Andi Wijajanto, Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) Paul Baja Siahaan serta sejumlah ketua partai pendukung, para juru kampanye.

Ganjar menyadari pada masa Pandemi Covid-19 lalu, banyak nelayan yang tidak bisa melaut. Selain itu pendapatan nelayan untuk membayar kredit ke perbankan turun drastis akibat daya beli masyarakat yang menurun.