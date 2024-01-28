Slank Meriahkan Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Medan, Bawa Pesan Perdamaian

MEDAN - Grup band legendaris Slank turut memeriahkan kampanye akbar pasangan capres dan cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Medan. Kampanye akbar yang bertajuk Hajatan Rakyat itu diselenggarakan di Istana Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu (28/1/2024).

Sang vokalis, Kaka yang mengenakan baju bergaris putih-hitam langsung menggebrak panggung Hajatan Rakyat. Penampilan enerjik Slank dibuka lewat stage act Kaka yang langsung berjingkrak ria membawakan lagu Bang Bang Tut.

Kaka berlarian ke setiap sudut panggung untuk menyapa slankers yang telah menunggunya sejak pagi. Mereka begitu antusias bernyanyi bersama Kaka sembari mengibarkan bendera Slank.

BACA JUGA:

Kaka pun menyapa para slankers dan pendukung Ganjar-Mahfud dengan salam khas suku Batak.