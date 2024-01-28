Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Slank Meriahkan Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Medan, Bawa Pesan Perdamaian

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |11:38 WIB
Slank Meriahkan Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Medan, Bawa Pesan Perdamaian
Slank meriahkan Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Medan (Foto: MPI/Nurul)
A
A
A

MEDAN - Grup band legendaris Slank turut memeriahkan kampanye akbar pasangan capres dan cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Medan. Kampanye akbar yang bertajuk Hajatan Rakyat itu diselenggarakan di Istana Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu (28/1/2024).

Sang vokalis, Kaka yang mengenakan baju bergaris putih-hitam langsung menggebrak panggung Hajatan Rakyat. Penampilan enerjik Slank dibuka lewat stage act Kaka yang langsung berjingkrak ria membawakan lagu Bang Bang Tut.

Kaka berlarian ke setiap sudut panggung untuk menyapa slankers yang telah menunggunya sejak pagi. Mereka begitu antusias bernyanyi bersama Kaka sembari mengibarkan bendera Slank.

 BACA JUGA:

Kaka pun menyapa para slankers dan pendukung Ganjar-Mahfud dengan salam khas suku Batak.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement