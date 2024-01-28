Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Ganjar Kampanye di Kampung Nelayan Belawan, Dengar Keluhan Bantuan Tak Tepat Sasaran

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |11:35 WIB
Ganjar Kampanye di Kampung Nelayan Belawan, Dengar Keluhan Bantuan Tak Tepat Sasaran
Ganjar Pranowo kampanye di Sumut (Foto: MPI)
A
A
A

 

MEDAN - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, bertemu masyarakat nelayan di Kampung Nelayan Kurnia, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu (28/1/2024) siang.

Ganjar didampingi Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN), Arsjad Rasjid, Deputi Politik TPN, Andi Wijajanto, Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) Paul Baja Siahaan serta sejumlah ketua partai pendukung, para juru kampanye.

Mereka meringsek masuk ke lokasi kampanye yang tepat berada di bibir muara sungai. Kondisi air yang tengah pasang membuat akses menuju lokasi kampanye becek dan berlumpur.

Ganjar pun turun dari mobil yang membawanya dan berjalan kaki menuju lokasi kampanye bersama warga yang sudah menunggunya sedari pagi.

Di awal kampanye, Ganjar mendengarkan keluhan yang selama ini dihadapi para nelayan. Mulai dari sulitnya mendapatkan bahan bakar untuk melaut, persoalan alat tangkap, hingga administrasi untuk melaut.

Ganjar juga mendengarkan keluhan soal bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum tepat sasaran. Banyak warga yang semestinya berhak namun tak pernah tersentuh bantuan tersebut.

"Kami berharap bapak menang agar seluruh persoalan kami bisa diselesaikan. Kami bisa hidup layak dan sejahtera," kata salah seorang massa aksi yang diajak Ganjar naik ke pentas kampanye.

Ganjar lalu menjawab seluruh persoalan nelayan itu dengan menyebut proses pendataan para penerima bantuan selama ini menjadi penyebab utama tidak tepat sasarannya bantuan kepada para nelayan.

"Saya diskusi dengan pak Mahfud dan tim, kesimpulan kita karena selama ini pendataan tidak tepat," sebut Ganjar.

Halaman:
1 2
      
