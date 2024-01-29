Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Abdul Khaliq Gelar Program Kader Perindo Sejahtera di Nagreg Bagikan Gerobak Usaha

Agi Ilman , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |20:04 WIB
Caleg Abdul Khaliq Gelar Program Kader Perindo Sejahtera di Nagreg Bagikan Gerobak Usaha
Caleg Perindo Abdul Khaliq saat membagikan gerobak (foto: MPI/Agi)
A
A
A

BANDUNG - Caleg DPR RI Dapil Jabar 2 partai Perindo, Abdul Khaliq Ahmad melaksanakan program kader Perindo Sejahtera di Kampung Kebon Kelapa, Desa Ganjar Sabar, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Senin (29/1/2024).

Abdul menyampaikan, program kader Perindo sejahtera ini dengan memberikam gerobak usaha untuk kader yang sedang berusaha di bidang kuliner.

"Ada 3 orang yang mendapatkan program ini, pertama pak Asep Sulaiman pedagang mie baso di Nagreg, kedua Ibu Ai Rosita pedagang sate dan nasgor di Ibun, terus yang ketiga Pak Agus Kurniawan pedagang mie bakso di Majalaya," ujar Abdul saat ditemui.

Abdul menjelaskan, Tiga orang ini mendapatkan program kader perindo sejahtera setelah apa yang dia perjuangkan selama 6 bulan lalu terlaksana.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182729//perindo-Un1y_large.jpg
Hari Pahlawan: Musuh Terbesar Bangsa Bukan Penjajah Fisik, Melainkan Anasir Koruptor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/340/3182248//perindo-14Y2_large.jpg
TB Sangadiah Tutup Usia, Sosok Ulama dan Pendekar Pemersatu di Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181902//perindo-cEGz_large.jpg
Sidang Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Hakim Diminta Vonis Berat Pelaku Agar Beri Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543//ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155//partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181130//partai_perindo-2IRL_large.jpg
Penciptaan Lapangan Kerja Harus Ditopang Industrialisasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement