Caleg Abdul Khaliq Gelar Program Kader Perindo Sejahtera di Nagreg Bagikan Gerobak Usaha

BANDUNG - Caleg DPR RI Dapil Jabar 2 partai Perindo, Abdul Khaliq Ahmad melaksanakan program kader Perindo Sejahtera di Kampung Kebon Kelapa, Desa Ganjar Sabar, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Senin (29/1/2024).

Abdul menyampaikan, program kader Perindo sejahtera ini dengan memberikam gerobak usaha untuk kader yang sedang berusaha di bidang kuliner.

"Ada 3 orang yang mendapatkan program ini, pertama pak Asep Sulaiman pedagang mie baso di Nagreg, kedua Ibu Ai Rosita pedagang sate dan nasgor di Ibun, terus yang ketiga Pak Agus Kurniawan pedagang mie bakso di Majalaya," ujar Abdul saat ditemui.

Abdul menjelaskan, Tiga orang ini mendapatkan program kader perindo sejahtera setelah apa yang dia perjuangkan selama 6 bulan lalu terlaksana.