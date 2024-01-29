Caleg Perindo Dina Masyusin Tinjau Enam Rumah Rusak di Kalideres Akibat Bencana Alam

JAKARTA - Caleg DPRD Provinsi Dapil 9 Jakarta dari Partai Perindo, Dina Masyusin meninjau langsung enam rumah roboh akibat bencana alam angin, di jalan Kampung Pangkalan RT 004 RW 010 Kecamatan Kalideres, Kelurahan Semanan, Jakarta Barat. Dina Masyusin memberikan bantuan tempat tinggal sementara dan pemenuhan kebutuhan pokok hingga rumahnya selesai diperbaiki.

Dina Masyusin selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Jakarta Barat itu mengatakan, setelah mendengar informasi bencana alam akibat angin itu langsung meninjau di lokasi. Terdapat enam rumah warga yang ternyata rusak dan tak layak huni.

"Kita ingin melihat kondisidi lapangan langsung. Saat kita datang genteng sudah berantakan semua udah rusak. Tapi alhamdulillah tidak ada satu pun korban jiwa pada saat kejadian itu. Di situ ada 6 rumah satu blok ada sekitar 6 kepala keluarga," kata Dina di lokasi, Senin (29/1/2024).

Saat menjau langsung dia memastikan rumah itu tidak layak huni. Selain menjau langsung ke lokasi, dia juga mendengar keluh kesah masyarakat yang menjadi korban.

"Masyarakat pada mengeluh. Kami tinggal di mana? Kami bagaimana? Kami buat makan aja kurang apalagi perbaikan rumah. Mohon dinantu dan disampaikan pada pemerintah agar kami segera mendapatkan solusi," jelasnya.

Mendengar keluh kesah para korban, ketua DPW partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu melakukan beberapa hal.

"Partai Perindo memberikan sedikit bantuan yang semoga meringankan korban. Untuk sampai perbaikan dari perintah dilakukan," kata politisi partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu.

"Enam rumah kita sewakan satu tempat agar bisa tinggal sementara sampai benar benar rumahnya bisa ditempati kembali. Menyewakan rumah," jelasnya.