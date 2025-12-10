Bencana Sumatera: 965 Orang Meninggal, 1.043 Luka Berat, dan 231 Hilang

JAKARTA – Polri merilis data terbaru terkait penanganan bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dampak bencana sangat besar, dengan jutaan warga terdampak serta ratusan korban jiwa.

Di Aceh, lebih dari 1,9 juta jiwa terdampak, dan 831.100 orang mengungsi di hampir dua ribu titik. Korban meninggal dunia mencapai 391 orang, dan 31 dilaporkan hilang.

Di Sumatera Utara, 1,6 juta warga terdampak, dengan 339 orang meninggal dan 107 hilang. Sementara di Sumatera Barat, 256.681 jiwa terdampak, dengan 235 korban meninggal dan 93 hilang.

Juru Bicara Polri, Kombes Erdi A. Chaniago, menyatakan bahwa Polri terus memperkuat upaya penyelamatan dan distribusi bantuan.

"Polri berkomitmen memberikan dukungan penuh dalam penanganan bencana. Fokus kami adalah keselamatan masyarakat dan percepatan pemulihan," kata Erdi, Rabu (10/12/2025).

Secara total, korban di tiga provinsi mencapai 965 meninggal, 1.043 luka berat, 3.947 luka ringan, dan 231 hilang. Tim DVI Polri juga mempercepat proses identifikasi, dengan 727 jenazah berhasil diidentifikasi.

(Awaludin)