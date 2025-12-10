Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bencana Sumatera: 965 Orang Meninggal, 1.043 Luka Berat, dan 231 Hilang

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |08:32 WIB
Bencana Sumatera: 965 Orang Meninggal, 1.043 Luka Berat, dan 231 Hilang
Juru Bicara Polri Kombes Erdi A. Chaniago (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Polri merilis data terbaru terkait penanganan bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dampak bencana sangat besar, dengan jutaan warga terdampak serta ratusan korban jiwa.

Di Aceh, lebih dari 1,9 juta jiwa terdampak, dan 831.100 orang mengungsi di hampir dua ribu titik. Korban meninggal dunia mencapai 391 orang, dan 31 dilaporkan hilang.

Di Sumatera Utara, 1,6 juta warga terdampak, dengan 339 orang meninggal dan 107 hilang. Sementara di Sumatera Barat, 256.681 jiwa terdampak, dengan 235 korban meninggal dan 93 hilang.

Juru Bicara Polri, Kombes Erdi A. Chaniago, menyatakan bahwa Polri terus memperkuat upaya penyelamatan dan distribusi bantuan.

"Polri berkomitmen memberikan dukungan penuh dalam penanganan bencana. Fokus kami adalah keselamatan masyarakat dan percepatan pemulihan," kata Erdi, Rabu (10/12/2025).

Secara total, korban di tiga provinsi mencapai 965 meninggal, 1.043 luka berat, 3.947 luka ringan, dan 231 hilang. Tim DVI Polri juga mempercepat proses identifikasi, dengan 727 jenazah berhasil diidentifikasi.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/612/3188836//banjir-Jcdu_large.jpg
Viral! Ajakan Patungan Beli Hutan Indonesia Imbas Bencana Banjir Aceh Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188807//banjir-M0hI_large.jpg
Ini Daftar Perusahaan yang Dihentikan karena Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188805//banjir-dXT6_large.jpg
Bukti Bencana Sumatera Gegara Banyaknya Pohon Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188882//bupati_aceh_selatan_mirwan_ms-Ho9L_large.jpg
Dicopot Sementara, Bupati Aceh Selatan Bakal Digembleng Soal Tangani Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/340/3188877//10_jenazah_ditemukan_mengapung_di_perairan_riau-RqZe_large.jpg
10 Jenazah Ditemukan Mengapung di Perairan Riau, Diduga dari Sumatera Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188865//kayu-qr5L_large.jpg
Imbas Banjir dan Longsor, Kemenhut Hentikan Pemanfaatan dan Pengangkutan Kayu di Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement