HOME NEWS NASIONAL

Korban Bencana di Sumatera Tembus 964 Jiwa dan 293 Orang Masih Hilang

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |18:55 WIB
Korban Bencana di Sumatera Tembus 964 Jiwa dan 293 Orang Masih Hilang
Tim SAR saat evakuasi korban bencana Sumatera (foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali melaporkan terkini korban meninggal akibat bencana banjir dan tanah longsor di tiga provinsi, yakni Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Per Selasa (9/12/2025), BNPB mengungkapkan bahwa jumlah korban jiwa bertambah tiga menjadi total 964 orang.

“Untuk detail umum kami sampaikan bahwa hasil pencarian dan pertolongan hari ini mendapatkan tambahan tiga jasad, dari total 961 korban meninggal dunia pada Senin (8/12/2025), sehingga hari ini menjadi 964 orang,” ungkap Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Selasa (9/12/2025).

Abdul juga mengungkapkan bahwa tim gabungan masih mencari 293 jiwa yang hilang akibat bencana di tiga provinsi tersebut. Menurut Aam—sapaan akrab Abdul Muhari—data ini akan terus diperbarui oleh BNPB.

“Jadi, data ini terus dimutakhirkan dari setiap kabupaten/kota di tiga provinsi yang melakukan operasi pencarian dan pertolongan terkait 293 jiwa yang masih hilang,” jelas Abdul.

Sementara itu, Aam juga menyampaikan bahwa jumlah pengungsi mengalami penurunan dibandingkan data terakhir yang dihimpun BNPB. Sebelumnya terdapat 1.057.482 pengungsi akibat bencana di Sumatera. Namun, per hari ini jumlah tersebut menurun menjadi 894.101 pengungsi.

 

