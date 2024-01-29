Ribuan Warga Serbu Bazar Murah Minyak Goreng Caleg Perindo Sulsel

MAKASSAR - Ribuan warga antusias menyambut baik bazar murah minyak goreng yang digelar Ketua DPW Perindo Sulsel, Sanusi Ramadhan di Jalan Adipura, Kelurahan Karuwisi Utara, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (29/1/2024).

Saat ini, Sanusi Ramadhan juga maju sebagai Caleg Partai Perindo untuk Provinsi Sulsel Dapil Dua Makassar B, yang meliputi, Kecamatan Panakkukang, Manggala, Tamalanrea dan Biringkanaya.

“Hari ini kami kembali menggelar bazar murah minyak goreng untuk warga Makassar khususnya di Jalan Adipura, Karuwisi Utara, Alhamdulillah disambut baik warga,” kata Sanusi Ramadhan di sela acara.

Dia menyebutkan, kegiatan bazar murah merupakan bentuk kepedulian Partai Perindo kepada warga yang membutuhkan.