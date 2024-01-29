Serbu Bazar Murah Minyak Goreng, Warga Doakan Perindo Menang Pemilu 2024

MAKASSAR – Bazar murah minyak goreng yang digelar caleg Partai Perindo di Kota Makassar tepatnya di Jalan Adipura Karuwisi Utara, kembali disambut antusias warga setempat.

“Kami disini sangat antusias menyambut baik adanya kegiatan bazar murah minyak goreng dari Partai Perindo, ini sangat membantu kami para ibu-ibu,” kata Asniar, salah seorang ibu yang datang antusias bersama warga lain.

Masyarakat pun berkomitmen akan memenangkan Partai Perindo sebagai penyambung lidah dan partai yang peduli terhadap masyarakat kurang mampu untuk duduk dan terpilih di parlemen nanti.

Mereka berharap agar kegiatan serupa bisa terus berlanjut dan memberikan perhatian kepada masyarakat kecil.