HOME NEWS NEWS

Bazar Murah Minyak Goreng, Caleg Sanusi Ramadhan: Bukti Kepedulian Partai Perindo

Abdoellah Nicolha , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |21:22 WIB
Bazar Murah Minyak Goreng, Caleg Sanusi Ramadhan: Bukti Kepedulian Partai Perindo
Caleg Perindo Sanusi gelar bazar murah (foto: dok ist)
A
A
A

MAKASSAR – Caleg-caleg Partai Perindo menjelang Pemilu 2024 mendatang terus bergerak menyapa warga dengan berbagai program peduli masyarakat, salah satunya dengan menggelar Bazar Murah Minyak Goreng.

Kali ini Bazar Murah digelar di Jalan Adipura Karuwisi Utara, Kota Makassar. Kegiatan ini pun disambut gembira dan antusias warga terutama kalangan emak-emak.

“Alhamdulillah warga senang dan antusias menyambut bazaar murah minyak goreng, hal ini membuktikan bahwa ini sangat dibutuhkan masyarakat,” kata Caleg DPRD Sulsel, yang juga Ketua DPW Perindo Sulsel, Sanusi Ramadhan.

Pada kegiatan ini, pihaknya menyediakan 1000 lebih paket minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan warga. “Kami senang dengan sambutan warga, ke depan kami akan tambah paketnya 1500 hingga 2000-an paket,” ujarnya.

Dia menyebutkan, kegiatan bazar murah merupakan bentuk kepedulian Partai Perindo kepada warga yang membutuhkan.

“Ini adalah bentuk program Perindo, dan bukti kepedulian Perindo. Ke depan kami akan terus melakukan program Peduli Perindo memberi bukti tanpa janji,” tegasnya.

Halaman:
1 2
      
