Caleg Perindo Gelar Bazar Migor Murah di Sleman, Ini Harapan Warga

SLEMAN – Masyarakat menaruh harapan besar terhadap Partai Persatuan Indonesia (Perindo) untuk mensejahterakan masyarakat akar rumput. Karena itu, diharapkan partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara itu bisa memenangkan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Harapan masyarakat ini disampaikan Mardiono (40), salah satu warga Dusun Gandekan, Desa Tlogoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, usai acara bazar minyak goreng murah yang digelar oleh Perindo. Menurutnya, Perindo merupakan partai yang dekat dengan masyarakat kelas menengah bawah.

Mardiono menyebut kegiatan bazar yang dilakukan di Dusun Gandekan, Desa Tlogoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman dan daerah lain di Indonesia adalah bukti kedekatan partai yang dipimpin oleh Hary Tanoesoedibjo dan masyarakat. Adapun Perindo mendukung Capres no urut 03, Ganjar-Mahfud.

“Kalau perindo saya berharap selalu dekat ke masyarakat, dan bikin sembako lebih murah lagi,” ujar Mardiono.

Diketahui, sebanyak 500 botol minyak goreng ludes diserbu ratusan warga dengan harga Rp7 ribu per botol atau per liter.

“Acara ini sengaja diselenggarakan guna meringankan beban ekonomi masyarakat, sekaligus mengenalkan partai perindo sebagai partai peduli wong cilik,” kata Ketua DPW Partai Perindo DIY, sekaligus Caleg DPR RI, Brigjen TNI (Purn) Bonifasius Widiyanto.