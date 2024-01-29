Advertisement
HOME NEWS JABAR

TPN Yakin Ganjar-Mahfud Menang di Jawa Barat

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |13:43 WIB
TPN Yakin Ganjar-Mahfud Menang di Jawa Barat
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (Foto: Antara)
A
A
A

BANDUNG - Pasangan Calon Presiden (capres) dan Calon Wakil Presiden (cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menggelar kampanye akbar ke beberapa daerah pada akhir pekan kemarin.

Berdasarkan informasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, mereka melakukan kampanye terpisah di Pulau Jawa. Ganjar akan berkampanye di Cirebon, Kuningan, dan Jakarta.

Sedangkan Mahfud MD di Tasikmalaya dan Karawang, sebelumnya juga Ganjar melakukan Kampanye Akbar di Bandung, Jawa Barat yang juga di hadiri langsung oleh Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Wakil Deputi II Generasi Y & Z Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud dan Wakil Ketua Tim Pemenangan Muda (TPM) Ganjar-Mahfud, Achyar Al Rasyid mengatakan bahwa Jawa Barat merupakan salah satu wilayah “Battle Grounds” dalam Pemilu 2024.

"Jawa Barat merupakan salah satu 'battle grounds' dalam pemilu 2024 sehingga wilayah ini harus dimenangkan dan besar kemungkinan juga menjadi penentu kemenangan dalam Pemilu 2024, hal ini lah yang membuat Pak Ganjar-Mahfud dalam 2 pekan terakhir selalu menjadikan Kota/Kabupaten di Jawa Barat menjadi tempat kampanyenya,” ujarnya, Senin (29/1/2024).

Achyar Al Rasyid yang juga merupakan pemuda kelahiran Kota Bandung ini juga menyampaikan bahwa Ganjar-Mahfud akan menang di Jawa Barat.

“Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar, kami menargetkan 40% perolehan suara di Jawa Barat. Artinya, kita tidak sekadar narasi kosong, tetapi memang sudah diperhitungkan bahwa target ini sangat relevan dengan usaha-usaha yang telah kami lakukan karena tim kami khususnya relawan-relawan pendukung Ganjar di Jawa Barat sudah turun sejak 2 tahun yang lalu,” terang mantan Ketum BADKO HMI Jawa Barat itu.

Halaman:
1 2
      
