Yusuf Mansur Bahagia Bazar Perindo Tetap Disambut Antusias Meski Diguyur Hujan

JAKARTA - Caleg DPR RI Dapil Jakarta I (Jakarta Timur), KH. Yusuf Mansur alias Jam'an Nurchotib Mansur bersama Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 6, H. Muhammad Guntur menggelar bazar murah minyak goreng sebanyak 1.000 liter lebih di Lapangan Badminton Jalan Cipayung Barat 1 Gang Babeh RT 8 RW 2, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada Sabtu (27/1/2024) pagi.

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi antusias ribuan warga yang didominasi emak-emak amat luar biasa menghadiri acara dari Partai Perindo partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu meski diguyur hujan. Terlihat kehadiran Ustaz kondang Yusuf Mansur bersama Guntur disambut meriah oleh warga.

Yusuf Mansur pun mengaku senang bisa ikut menyapa langsung warga Cipayung. Ia pun gembira sambutan hangat warga untuk melihat perhatian Partai Perindo yang dipimpin Ketua Umum (Ketum) Hary Tanoesoedibjo itu.

"Bersama Pak Guntur sudah berkali kali alhamdulillah dan selalu masyarakat emang sudah dekat sama beliau dari tahun 2009. Jadi saya senang banget bisa ikut menyapa warga dan kegembiraan warga sangat terlihat betapa mereka melihat ini bukan hal kecil melainkan hal besar perhatian dari Perindo," kata Yusuf Mansur.