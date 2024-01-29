Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Soal Pemekaran Simalungun, Jubir TPN Sampaikan Aspirasi Masyarakat ke Mahfud MD

Soal Pemekaran Simalungun, Jubir TPN Sampaikan Aspirasi Masyarakat ke Mahfud MD
Mahfud MD kampanye di Simalungun (Foto: Ist)
A
A
A

SIMALUNGUN – Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Bane Raja Manalu, menyampaikan aspirasi masyarakat tentang pemekaran Kabupaten Simalungun. Hal tersebut disampaikan Bane dalam kampanye akbar yang dihadiri calon wakil presiden nomor tiga, Mahfud MD, di Simalungun, Minggu 28 Januari 2024.

Dalam keterangan yang diterima, Bane mengatakan pemekaran Kabupaten Simalungun sudah lama mencuat, bahkan sejak medio 1990-an, dan sangat diharapkan bisa terwujud oleh masyarakat di kabupaten di Sumatera Utara tersebut.

Alasan keinginan pemekaran daerah itu di antaranya adalah untuk peningkatan layanan publik dan percepatan pemerataan pembangunan.

“Simalungun terbentang di 32 kecamatan, sangat luas secara geografis. Dampaknya, pelayanan publik terhambat. Dengan pemekaran, pelayanan publik akan lebih mudah dan lebih cepat,” ujar Bane.

Bane yang merupakan calon anggota DPR RI dari PDI Perjuangan untuk dapil Sumatra Utara 3 itu menyampaikan aspirasi masyarakat langsung kepada Mahfud MD, disaksikan lebih dari 10 ribu orang yang menghadiri kampanye akbar di Lapangan Kompleks Meranti Land Jalan Asahan, Kabupaten Simalungun tersebut.

“Kita sampaikan pada Prof. Mahfud MD bahwa keinginan kita untuk memekarkan Simalungun agar layanan menjadi lebih baik pada publik,” ungkap Bane.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement