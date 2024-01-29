Soal Pemekaran Simalungun, Jubir TPN Sampaikan Aspirasi Masyarakat ke Mahfud MD

SIMALUNGUN – Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Bane Raja Manalu, menyampaikan aspirasi masyarakat tentang pemekaran Kabupaten Simalungun. Hal tersebut disampaikan Bane dalam kampanye akbar yang dihadiri calon wakil presiden nomor tiga, Mahfud MD, di Simalungun, Minggu 28 Januari 2024.

Dalam keterangan yang diterima, Bane mengatakan pemekaran Kabupaten Simalungun sudah lama mencuat, bahkan sejak medio 1990-an, dan sangat diharapkan bisa terwujud oleh masyarakat di kabupaten di Sumatera Utara tersebut.

Alasan keinginan pemekaran daerah itu di antaranya adalah untuk peningkatan layanan publik dan percepatan pemerataan pembangunan.

“Simalungun terbentang di 32 kecamatan, sangat luas secara geografis. Dampaknya, pelayanan publik terhambat. Dengan pemekaran, pelayanan publik akan lebih mudah dan lebih cepat,” ujar Bane.

Bane yang merupakan calon anggota DPR RI dari PDI Perjuangan untuk dapil Sumatra Utara 3 itu menyampaikan aspirasi masyarakat langsung kepada Mahfud MD, disaksikan lebih dari 10 ribu orang yang menghadiri kampanye akbar di Lapangan Kompleks Meranti Land Jalan Asahan, Kabupaten Simalungun tersebut.

“Kita sampaikan pada Prof. Mahfud MD bahwa keinginan kita untuk memekarkan Simalungun agar layanan menjadi lebih baik pada publik,” ungkap Bane.