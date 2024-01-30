Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Senang dengan Bazar Murah Perindo, Warga Cilangkap Doakan Ustadz Yusuf Mansur Lolos ke Senayan

Muhammad Farhan , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |06:27 WIB
Senang dengan Bazar Murah Perindo, Warga Cilangkap Doakan Ustadz Yusuf Mansur Lolos ke Senayan
JAKARTA - Warga RW 04 Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur merasa senang dengan gelaran bazaar minyak goreng murah 1000 liter Perindo. Warga yang didominasi para ibu-ibu langsung menyerbu bazaar tersebut karena harga per botol minyak gorengnya hanya setengah dari harga pasar.

Salah satu warga, Amani Fachruhi, salah seorang perempuan paruh baya yang senang dengan bazaar minyak goreng murah tersebut. Amani mengatakan, dengan adanya bazaar Perindo tersebut, membantu kebutuhannya saat ini.

"Ini murah banget. Satu botol minyak goreng cuma Rp5000 saja. Kalau di luaran itu sepuluh ribu," ujar Amani, Senin (29/1/2024).

Bazaar yang digelar di Jalan H. Nurjamil RT 02/04 Nomor 57 A Cilangkap, Cipayung, bagi Amani, menjadi terobosan baru kampanye para caleg yang datang ke masyarakat.

