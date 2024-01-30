Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Pasukan Elite TNI Kuasai Markas KKB di Hutan Maybrat Lewat Pergerakan Senyap

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |07:02 WIB
5 Fakta Pasukan Elite TNI Kuasai Markas KKB di Hutan Maybrat Lewat Pergerakan Senyap
Prajurit TNI AD (Foto: Kostrad)
PASUKAN TNI Angkatan Darat dari Satuan Tugas Batalyon Infanteri 133/Yudha Sakti, berhasil menguasai markas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap IV/Sorong Raya di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya.

Prajurit elite TNI itu kemudian menghancurkan markas KKB pimpinan Manfred Fatem dan membawa pulang barang-barang penting milik musuh yang ada di situ.

Berikut fakta-faktanya :

Operasi senyap

Aksi prajurit Yonif 133/Yudha Sakti asal Padang, Sumatera Barat itu berlangsung senyap. Mereka bergerak dengan sangat teliti hingga berhasil menduduki markas KKB, tanpa perlu melepaskan satu pun peluru.

Dansatgas Yonif 133/Yudha Sakti Letkol Inf Andhika Ganessakti mengatakan, pasukan yang terdiri dari dua tim Mobile Sakti pimpinan Sertu Dega Jandri Folanda dan Serda Dimas Nuhali Pardosi menguasai dan menduduki markas KKB teroris setelah beberapa hari melaksanakan patroli dan ambush (penyergapan).

"Iya memang berita ini benar, pasukan kami telah menguasai markas KKB," kata Letkol Inf Andhika.

Seminggu dicari

Menurutnya, penguasaan terhadap markas KKB itu terjadi setelah seminggu melakukan pencarian terhitung sejak 21 Januari 2024. Pasukan kemudian bergerak menuju ke titik sergapan dan berhasil menduduki markas KKB.

KKB lolos

Sayangnya setelah pasukan TNI berhasil mengepung markas musih, gerembolan KKB sudah lebih dulu meninggalkan markas. Akhirnya prajurit TNI menyita sejumlah barang-barang yang ada di situ dan menghancurkan bangunannya.

"Kelompok tersebut berhasil lolos dari sergapan pasukan kami, tetapi markas mereka telah berhasil kita kuasai dan sudah dihancurkan," kata Andhika.

Simpatisan KKB ditangkap

Tim Mobile Sakti TNI menangkap dua simpatisan KKB di hutan kampung Aisa. Mereka diketahui aktif memasok logistik ke KKB.

"Terbukti dua oknum masyarakat itu kami amankan di hutan kampung Aisa, Distrik Aifat Timur Jauh. Mereka mengakui bahwa selama ini bertugas untuk mengantar logistik kepada kelompok KKB," kata Andhika.

