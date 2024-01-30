Ganjar Pranowo Terharu Melihat Antusias Warga di Gelaran Hajatan Rakyat Malang

JAKARTA - Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo mengungkapkan rasa harunya saat menjumpai para warga di setiap daerah yang dikunjunginya.

Terutama dalam gelaran hajatan rakyat, Ganjar mengatakan semangat para masyarakat yang menantinya untuk menyapa itu diyakini sebagai kekuatan optimis bahwa tidak ada satupun kekuatan yang mampu mengusir rakyat untuk memenangkan Pemilu 2024.

Ganjar pun mengatakan hal tersebut sembari terharu saat menghadiri acara Hajatan Rakyat di Malang, Jawa Timur (Jatim), Selasa (30/1/2024).

Di tengah hujan deras, Ganjar menuturkan bahwa Allah SWT memberi air hujan untuk dinikmati bersama karena massa tidak meninggalkan tempat kampanye.

“Saya berharap betul, energi ini dijaga dan saya ingin merasakan juga bahwa hujan ini adalah berkah untuk kita semuanya,” kata pria berambut putih tersebut.

Mantan orang nomor satu di Jawa Tengah itu menjelaskan kepada massa yang hadir terkait pengalamannya mengunjungi sejumlah provinsi di Indonesia. Dia mengatakan beberapa waktu lalu saat berkampanye di Sumatera Utara (Sumut) dirinya harus terbang ke Yogyakarta, tepatnya Kulon Progo hingga mengalami keterlambatan. Akan tetapi, massa ketika itu telah menunggu kedatangan Ganjar sejak pagi.

“Tapi yang luar biasa masyarakat tetap menunggu saya. Pak Mahfud juga ke Pekanbaru, masyarakat juga membludak seperti ini,” papar Ganjar.