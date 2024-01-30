Advertisement
HOME NEWS JATIM

Bakar Semangat Pendukung Menangkan Pilpres 2024, Ganjar Pranowo: Apakah sudah siap?

Muhammad Farhan , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |22:00 WIB
Bakar Semangat Pendukung Menangkan Pilpres 2024, Ganjar Pranowo: Apakah sudah siap?
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyampaikan orasi pemenangan Pemilu 2024 dalam Hajatan Rakyat di Malang, Jawa Timur (Jatim), Selasa (30/1/2024).

Dengan berapi-api, Ganjar membakar semangat para pendukungnya untuk bergerak bersama dalam meraih kemenangan pemilu kali ini.

Pria berambut putih itu mengatakan dengan lantang, agar seluruh rakyat harus mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 14 Februari 2024 nanti. Dia bahkan mengajak agar rakyat harus diikutkan untuk ikut latihan pencoblosan secara serentak.

"Insyaallah kita semua bergerak untuk memenangkan pemilu ini. Apakah sudah siap?” kata Ganjar berapi-api.

Lantas tanpa membantah, para pendukung Ganjar yang hadir pun berteriak seirama. Orasi dari pasangan calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD tersebut mendapat jawaban yang tak kalah bersemangatnya dari massa yang hadir.

"Siap," jawab massa serempak lantang.

Selepas berorasi dengan penuh semangat, pria berambut putih itu langsung memimpin simulasi pencoblosan surat suara pemilihan presiden yang berwarna abu-abu. Dia pun berpesan agar dengan waktu yang pendek ini, harus sering bertemu dengan rakyat, turun ke rakyat, dan mendengarkan suara rakyat.

“Di situlah rakyat akan menyampaikan seluruh aspirasinya, dan kesempatan bapak ibu sekalian menjelaskan beberapa program kami, Ganjar-Mahfud,” ungkap Ganjar.

Halaman:
1 2
      
