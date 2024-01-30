Advertisement
HOME NEWS JATIM

Ganjar Hujan-hujanan Bareng Ribuan Bantengan Se-Malang Raya: Tak Ada yang Bisa Usir Kita!

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |21:35 WIB
Ganjar Hujan-hujanan Bareng Ribuan Bantengan Se-Malang Raya: Tak Ada yang Bisa Usir Kita!
Ganjar Pranowo di Malang (foto: dok ist)
A
A
A

MALANG - Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri Hajatan Rakyat Malang Raya yang diadakan di Lapangan Kedungkandang Selatan, Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (30/1/2024).

Meski diterpa derasnya guyuran hujan, Ganjar tetap menemui puluhan ribu pendukungnya yang turut dimeriahkan 1.000 bantengan dari 350 grup bantengan se-Malang Raya.

Melihat antusias dan semangat luar biasa yang ditunjukkan para pendukungnya, Ganjar menyebutkan semakin optimis menjemput kemenangan dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Saya terharu. Pada saat yang sama, Malang membikin darah kita mendidih. Malang membikin semangat kita tidak pernah luntur. Hujan bukan halangan, kalau seperti ini kondisinya, Malang sedang menjemput kemenangan," ujar Ganjar dalam orasinya.

Mengenakan kemeja putih dan topi, Ganjar langsung menuju atas panggung dan mengambil mic untuk menyapa para pendukungnya yang datang se-Malang Raya.

Calon presiden berambut putih itu tidak sungkan untuk hujan-hujanan bersama dalam menunjukkan apresiasi dan semangatnya untuk bersama-sama menyolidkan kekuatan menatap kontestasi politik 2024.

"Ketika rakyat berkumpul di lapangan seperti ini, ketika hujan tidak mampu mengusir kita, maka itulah sebenarnya sikap kita berjuang dengan teguh dengan semangat pantang menyerah untuk menyelamatkan demokrasi," kata Ganjar.

Halaman:
1 2
      
