Ikut Resmikan 2 Puskestren Perindo, Siti Atikoh: Sejalan dengan Proker Ganjar - Mahfud

CIREBON - Istri capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti, ikut meresmikan Pusat Kesehatan Pesantren (Puskestren) Partai Perindo di dua Pondok Pesantren (PP) Cirebon, Jawa Barat. Kedua pondok legenda ini adalah PP KHAS Kempek, dan PP Buntet

Cucu Kiai NU Purbalingga itu mengatakan program Puskestren sejalan dengan program kerja Capres-Cawapres Ganjar-Mahfud yang mendukung kesehatan masyarakat desa melalui program kerja 1 Desa 1 Puskesmas.

"Kita mengapresiasi Partai Perindo dan Pak Hary Tanoe atas dedikasi pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Ini sejalan dengan program kerja Ganjar-Mahfud," kata Atikoh di Ponpes Buntet, Cirebon, Selasa (30/1/2024).

Puskestren berada di bawah naungan Yayasan Wasantara, yakni Warga Bangsa Nusantara, yang merupakan organidasi yayasan yang didirikan Hary Tanoe bersama KH Said Aqil Siroj.

Mekanisme puskestren ini bersifat fleksibel yang dapat dipindah sesuai kebutuhan masyarakat pesantren. Terdapat 3 ruangan untuk pemeriksaan yang sifatnya tidak rawat inap, juga untuk rawat inap sementara.

Ruangan dipisah menjadi tiga bagian yang seluruhnya difasilitasi dengan pendingin (AC), kasur, dan sejumlah peralatan medis.

Atikoh berpesan agar warga pesantren dan masyarakat sekitar dapat menjaga sekaligus memanfaatkan fasilitas ini. Baginya, akses terhadap kesehatan jasmani harus dapat menyasar hingga ke akar rumput, dalam hal ini kalangan santriwan-santriwati.