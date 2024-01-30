Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ikut Resmikan 2 Puskestren Perindo, Siti Atikoh: Sejalan dengan Proker Ganjar - Mahfud

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |20:27 WIB
Ikut Resmikan 2 Puskestren Perindo, Siti Atikoh: Sejalan dengan Proker Ganjar - Mahfud
A
A
A

CIREBON - Istri capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti, ikut meresmikan Pusat Kesehatan Pesantren (Puskestren) Partai Perindo di dua Pondok Pesantren (PP) Cirebon, Jawa Barat. Kedua pondok legenda ini adalah PP KHAS Kempek, dan PP Buntet

Cucu Kiai NU Purbalingga itu mengatakan program Puskestren sejalan dengan program kerja Capres-Cawapres Ganjar-Mahfud yang mendukung kesehatan masyarakat desa melalui program kerja 1 Desa 1 Puskesmas.

"Kita mengapresiasi Partai Perindo dan Pak Hary Tanoe atas dedikasi pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Ini sejalan dengan program kerja Ganjar-Mahfud," kata Atikoh di Ponpes Buntet, Cirebon, Selasa (30/1/2024).

Puskestren berada di bawah naungan Yayasan Wasantara, yakni Warga Bangsa Nusantara, yang merupakan organidasi yayasan yang didirikan Hary Tanoe bersama KH Said Aqil Siroj.

Mekanisme puskestren ini bersifat fleksibel yang dapat dipindah sesuai kebutuhan masyarakat pesantren. Terdapat 3 ruangan untuk pemeriksaan yang sifatnya tidak rawat inap, juga untuk rawat inap sementara.

Ruangan dipisah menjadi tiga bagian yang seluruhnya difasilitasi dengan pendingin (AC), kasur, dan sejumlah peralatan medis.

Atikoh berpesan agar warga pesantren dan masyarakat sekitar dapat menjaga sekaligus memanfaatkan fasilitas ini. Baginya, akses terhadap kesehatan jasmani harus dapat menyasar hingga ke akar rumput, dalam hal ini kalangan santriwan-santriwati.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/337/3141664//alasan_kpu_naik_jet_pribadi_pada_pemilu_2024_transportasi_reguler_tak_mampu-uvSP_large.jpg
Alasan KPU Naik Jet Pribadi pada Pemilu 2024: Transportasi Reguler Tak Mampu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137642//kpu_ri-GmQe_large.jpg
Dilaporkan ke KPK, Ketua KPU: Private Jet untuk Percepat Distribusi Logistik Pemilu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/337/3137502//megawati_soekarnoputri-5lRX_large.JPG
Sentil Kader PDIP soal Hasil Pemilu 2024, Megawati: Babak Belur Begitu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement