HOME NEWS JABAR

Potret Salam Tiga Jari, Hary Tanoe hingga Atikoh Ganjar di Ponpes KHAS Kempek Cirebon

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |13:45 WIB
Potret Salam Tiga Jari, Hary Tanoe hingga Atikoh Ganjar di Ponpes KHAS Kempek Cirebon
Ketum Perindo, Hary Tanoesoedibjo bersama Atikoh di Cirebon (foto: dok MPI)
A
A
A

CIREBON - Momen salam tiga jari terekam dalam foto bersama Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo bersama Pengasuh Pondok Pesantren Khas Kempek KH Muhammad Mustofa Aqiel Siroj, dan Istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti.

Potret tersebut terjadi setelah kunjungan Atikoh di kediaman Kyai Musthofa di Kec. Gempol Kab. Cirebon, Jawa Barat, Selasa (30/1/2024).

Hary Tanoe terlihat diapit oleh Kyai Musthofa dan para petinggi Ponpes wilayah Cirebon. Senyuman hangat terpancar dari Executive Chairman MNC Group tersebut.

Sementara Siti Atikoh terlihat semringah mengacungkan salam tiga jari, didampingi Ketua Umum DPP Kartini Perindo, Liliana Tanoesoedibjo, Deputi Inklusi TPN Ganjar Mahfud Jaleswari Pramodhawardani, istri Kyai Muh Musthofa, iNyai Shobichah Maimun Zubair, dan Pembina Ponpes Tho'atillah Ja'far.

"Tiga, dua, satu," kata pemandu foto.

Salam tiga jari diperkenalkan Capres dan Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam rangkaian kampanye kontestasi Pilpres 2024.

Halaman:
1 2
      
