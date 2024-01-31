Mahfud MD Tiba di Aceh, Bikin Kopi Sendiri di Acara Tabrak Prof

ACEH - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Mahfud MD membuat kopi khas Aceh dengan disaring sendiri, Rabu (31/1/2024) malam.

Hal tersebut ia lakukan saat tiba di MZ Coffe di Bandar Baru, Kota Banda Aceh dalam kegiatan diskusi rakyat Tabrak Prof.

Tampak Mahfud MD menyaring sendiri proses pembuatan kopi hitam khas Aceh tersebut. Dengan telaten ia membuat kopi tersebut dibantu oleh barista dari kedai kopi tersebut.

"Dari Aceh saya banyak mendapatkan aspirasi dinamis. Tapi tidak tersalurkan dengan baik," ujar Mahfud MD.

Ia mengaku akan membawa berbagai aspirasi rakyat Aceh ke Jakarta.

"Sehingga harus tabrakan dulu ke saya supaya nanti kita bawa ke Jakarta," papar Mahfud MD.

(Angkasa Yudhistira)