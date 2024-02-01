Advertisement
HOME NEWS NEWS

Perindo Gelar Bazar Murah dan Cek Kesehatan Gratis, Ketua RW: Sangat Bermanfaat

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |14:32 WIB
Perindo Gelar Bazar Murah dan Cek Kesehatan Gratis, Ketua RW: Sangat Bermanfaat
Ketua RW 002 Keluarahan Utan Panjang, Rasmadi. (Foto: Selvianus)
A
A
A

JAKARTA - Ketua RW.002 Kelurahan Utan Panjang, Kemayoran Jakarta Pusat, Rasmadi mengatakan bahwa program cek kesehatan gratis dan bazar murah yang digelar Partai Perindo sangat bermanfaat untuk masyarakat.

Acara itu dihadiri Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT), Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Liliana Tanoesoedibjo, Nasirman Chaniago Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 1, serta Ci Mehong Caleg DPR RI Dapil Jakarta III.

"Buat warga sangat bermanfaat ya walaupun ada cek kesehatan di Posyandu Lansia maupun belum lansia bagi kami ini sangat bermanfaat di momen-momen pesta demokrasi dan bergembira," kata Rasmadi saat ditemui di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat Kamis (1/2/2024).

 BACA JUGA:

"Apalagi ditambah penjualan minyak murah warga antusias lah dan Alhamdulillah," sambungnya.

Rasmadi juga mengapresiasi bazar sembako murah Partai Perindo dinilai sangat membantu warga kelurahan Utan Panjang, Kemayoran Jakarta Pusat, apalagi di tengah kenaikan sembako saat ini.

"Oh iya sangat membantu sekali kalau dulu kan ada sembako-sembako dari bansos tetapi sekarang kan kurang tetapi ini pertama kali diadakan di sebelah RW 02 oleh karena itu," jelas Rasmadi.

 BACA JUGA:

Selain itu, pria paruh bayah ini menyambut positif program asuransi kesehatan Partai Perindo sehingga ia berharap agar warganya segera didata untuk mendapatkan asuransi kesehatan tersebut.

"Asuransi sangat bagus sekali kalau bisa semua masyarakat disini didata aja karena waktu kita terbatas cuma hanya seribu tetapi saya lihat hampir semua hadir," tutur Rasmadi.

