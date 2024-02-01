Caleg Perindo Narsiman Chaniago Terjun Langsung Sapa Warga Utan Panjang

JAKARTA - Caleg DPRD Provinsi Dapil 1 Jakarta Pusat dari Partai Perindo, Narsiman Chaniago turut serta dalam menghadiri Bazar Murah & Cek Kesehatan Gratis Partai Perindo di Kelurahan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Kamis (1/2/2024). Dirinya terjun langsung menyapa para warga yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Nasriman juga mengajak seluruh warga untuk menyanyikan Mars Perindo. Dirinya mengaku bangga karena para warga Utan Panjang bisa berkumpul bersama mengikuti seluruh rangkaian acara mulai dari cek kesehatan dan tebus minyak murah.

Selain itu, kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan juga Ketua Umum DPP Kartini Perindo yang juga Caleg DPR RI Dapil Jakarta II, Liliana Tanoesoedibjo. Bahkan Liliana Tanoe juga memberikan sosialisasi pencoblosan jelang pemilu yang diselenggarakan 14 Februari 2024 kepada para warga.

“Terus terang saya merasa bangga karena karena di siang hari ini kita semua bisa berkumpul bersama. Alhamdulillah hari ini akan kedatangan Caleg DPR RI, Ibu Liliana Tanoe,” kata Nasriman kepada para warga di Utan Panjang, Kamis (1/2/2024).

Tak cuma itu, Nasriman pun menjelaskan bahwa kegiatan ini juga memberikan asuransi kecelakaan secara gratis. Tersedia 1.000 kupon asuransi kecelakaan yang dibagikan kepada para warga setempat.

“Selain mendapatkan fasilitas cek kesehatan gratis, nanti di sana juga ada asuransi kecelakaan gratis yang berlaku untuk satu tahun,” ujar Nasriman.

“Jadi bebas premi, preminya dibayar oleh Pak Hary Tanoe melalui MNC Life,” sambungnya lagi.