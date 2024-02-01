Advertisement
HOME NEWS NEWS

Ikuti Bazar Murah Perindo, Warga Kebon Jeruk: Terbantu Banget

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |17:13 WIB
Ikuti Bazar Murah Perindo, Warga Kebon Jeruk: Terbantu Banget
JAKARTA - Warga Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat Dausri sangat bersyukur dengan adanya Bazar Murah Perindo di daerahnya. Ia bahkan rela mengantre demi menebus minyak goreng yang harganya jauh berbeda dengan di pasar.

"Membantu banget (bazar minyak goreng murah), soalnya kita cuma nebus Rp5 ribu doang," katanya.

Sebagai informasi, Caleg DPR RI Dapil Jakarta III Ci Mehong Tjioe Nofia atau biasa dikenal Ci Mehong, dan Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 10 Ramdan Alamsyah menggelar bazar minyak goreng murah untuk warga Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

"Ya kita hari ini membagikan dua ribu paket minyak goreng, dan alhamdulillah antusiasme masyarakat sangat luar biasa," kata Ramdan saat ditemui di lokasi bazar

Ramdan berharap, kegiatan bazar minyak goreng murah dapat memberikan dampak positif dan membantu masyarakat kecil.

Bahkan, Ramadan mengatakan bahwa banyak warga yang merasa sangat terbantu dengan kegiatan yang digelar partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

"Warga memiliki harapan besar terhadap partai Perindo," ucapnya.

