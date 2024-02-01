Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Gelar Bazar Migor Murah di Tambun Bekasi, Bukti Nyata Caleg Perindo Peduli Warga

Ade Suhardi , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |17:09 WIB
Gelar Bazar Migor Murah di Tambun Bekasi, Bukti Nyata Caleg Perindo Peduli Warga
A
A
A

BEKASI - Tiga Caleg Partai Perindo untuk DPR RI Dapil Jawa Barat VII Sururi Alfaruq, Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 9 Ayun Sri Damayanti Wahyuni, dan Caleg DPRD Kabupaten Bekasi Dapil 3 Rodiah kembali melakukan aksi nyata.

Aksi nyata itu, bazar tebus minyak goreng murah di Kampung Rukem RT.01/RW.13, Desa Mangunjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Kamis (1/2/2024).

Sururi mengatakan, bazar tebus murah Rp. 5000 dari Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo (HT), warga bisa mendapatkan 1 liter minyak goreng. Sebab jika dibandingkan harga pasaran Rp.16.000 per liter.

 BACA JUGA:

"Harga Rp5.000 dari Partai Perindo warga bisa membawa pulang 1 liter minyak goreng ya. Sebab kalau di pasaran harga bisa Rp16.000 jadi jauh sekali ya harganya," kata Sururi kepada wartawan, Kamis (1/2/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement