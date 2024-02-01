Gelar Bazar Migor Murah di Tambun Bekasi, Bukti Nyata Caleg Perindo Peduli Warga

BEKASI - Tiga Caleg Partai Perindo untuk DPR RI Dapil Jawa Barat VII Sururi Alfaruq, Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 9 Ayun Sri Damayanti Wahyuni, dan Caleg DPRD Kabupaten Bekasi Dapil 3 Rodiah kembali melakukan aksi nyata.

Aksi nyata itu, bazar tebus minyak goreng murah di Kampung Rukem RT.01/RW.13, Desa Mangunjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Kamis (1/2/2024).

Sururi mengatakan, bazar tebus murah Rp. 5000 dari Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo (HT), warga bisa mendapatkan 1 liter minyak goreng. Sebab jika dibandingkan harga pasaran Rp.16.000 per liter.

"Harga Rp5.000 dari Partai Perindo warga bisa membawa pulang 1 liter minyak goreng ya. Sebab kalau di pasaran harga bisa Rp16.000 jadi jauh sekali ya harganya," kata Sururi kepada wartawan, Kamis (1/2/2024).