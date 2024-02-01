Advertisement
HOME NEWS NEWS

Trio Caleg Perindo Sosialisasikan Pemilu dan Gelar Bazar Murah di Tambun Bekasi

Ade Suhardi , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |16:25 WIB
Trio Caleg Perindo Sosialisasikan Pemilu dan Gelar Bazar Murah di Tambun Bekasi
Caleg Perindo Sururi Alfaruqi. (Foto: Ade Suhardi)
A
A
A

BEKASI - Tiga calon anggota legislatif (Caleg) dari Partai Perindo mengadakan sosialisasi dan bazar minyak goreng murah di Kampung Rukem RT.01/RW.13, Desa Mangunjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Kamis (1/2/2024).

Trio caleg itu yakni Sururi Alfaruq untuk DPR RI Dapil Jawa Barat VII, Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 9 Ayun Sri Damayanti Wahyuni dan Caleg DPRD Kabupaten Bekasi Dapil 3 Rodiah.

"Ibu-ibu perkenalkan kami bertiga ini Caleg dari Partai Perindo. Kami datang ke sini untuk menggelar bazar minyak goreng murah hanya Rp5.000," ucap Sururi dalam sambutannya di Kampung Rukem RT.01/RW, Kamis (1/2/2024).

 BACA JUGA:

Sebelum bazar itu dimulai, Sururi Caleg yang meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta di nomor urut 1 itu juga mensosialisasikan alat peraga kampanye (APK) pada kertas suara untuk Partai Perindo partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16, beserta calegnya di Pemilu 2024 nanti.

 BACA JUGA:

"Sebelum bazar di mulai saya mau kasih tau di pencoblosan di Februari nanti ya bu. Nanti ada 5 kertas suara untuk Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten. Jadi nanti ibu-ibu buka kertas cari nomor 16 itu Partai Perindo dan masing-masing calegnya saya, Bu Ayun, dan Bu Rodiah nanti ibu coblos kami ya," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
