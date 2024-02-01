Trio Caleg Perindo Sosialisasikan Pemilu dan Gelar Bazar Murah di Tambun Bekasi

BEKASI - Tiga calon anggota legislatif (Caleg) dari Partai Perindo mengadakan sosialisasi dan bazar minyak goreng murah di Kampung Rukem RT.01/RW.13, Desa Mangunjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Kamis (1/2/2024).

Trio caleg itu yakni Sururi Alfaruq untuk DPR RI Dapil Jawa Barat VII, Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 9 Ayun Sri Damayanti Wahyuni dan Caleg DPRD Kabupaten Bekasi Dapil 3 Rodiah.

"Ibu-ibu perkenalkan kami bertiga ini Caleg dari Partai Perindo. Kami datang ke sini untuk menggelar bazar minyak goreng murah hanya Rp5.000," ucap Sururi dalam sambutannya di Kampung Rukem RT.01/RW, Kamis (1/2/2024).

Sebelum bazar itu dimulai, Sururi Caleg yang meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta di nomor urut 1 itu juga mensosialisasikan alat peraga kampanye (APK) pada kertas suara untuk Partai Perindo partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16, beserta calegnya di Pemilu 2024 nanti.

"Sebelum bazar di mulai saya mau kasih tau di pencoblosan di Februari nanti ya bu. Nanti ada 5 kertas suara untuk Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten. Jadi nanti ibu-ibu buka kertas cari nomor 16 itu Partai Perindo dan masing-masing calegnya saya, Bu Ayun, dan Bu Rodiah nanti ibu coblos kami ya," ungkapnya.