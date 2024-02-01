Advertisement
HOME NEWS NEWS

Tiba di Bambu Apus, Caleg Perindo Ustadz Yusuf Mansur Diserbu Emak-Emak

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |15:50 WIB
Tiba di Bambu Apus, Caleg Perindo Ustadz Yusuf Mansur Diserbu Emak-Emak
Momen Caleg Perindo Ustadz Yusuf Mansur diserbu warga di Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur (Foto: Syifa Fauziah)
JAKARTA - Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta I (Jakarta Timur) dari Partai Perindo, KH. Yusuf Mansur alias Jam'an Nurchotib menggelar bazar murah dan sosialisasi cara pencoblosan Pemilu 2024 yang berlangsung di RW 01, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (1/2/2024).

Tak sendiri, dia juga didampingi Caleg DPRD Dapil DKI Jakarta 6 (Cipayung, Pasar Rebo, Ciracas, Makasar) Partai Perindo, Wahyu Nur Iman.

Dari pantauan MNC Portal, acara tersebut dimulai pukul 13.00 WIB. Namun, warga RW 01 sudah mulai berdatangan sejak pukul 12.30 WIB.

