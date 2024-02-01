Puskestren Perindo, Dedikasi untuk Masyarakat

Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo bersama rombongan resmikan Puskestren di Ponpes KHAS Kempek, Cirebon, Jawa Barat (Foto: Instagram hary.tanoesoedibjo)

CIREBON – Akses terhadap fasilitas kesehatan merupakan hak seluruh warga masyarakat. Atas dasar tersebut Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT), Ketum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo, serta istri calon presiden Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, meresmikan pusat kesehatan pesantren alias Puskestren di Pondok Pesantren Buntet, Kabupaten Cirebon, pimpinan Ponpes Al Khiyaroh Buntet KH Farid NZ, Selasa (30/01/2024).

“Meresmikan pusat kesehatan pesantren di Pondok Pesantren Buntet, Kabupaten Cirebon, bersama Calon Ibu Negara Siti Atikoh dan pimpinan Ponpes Al Khiyaroh Buntet KH Farid NZ serta Ketum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo. Ini merupakan layanan yang kami lakukan kepada masyarakat, khususnya lingkungan pesantren di daerah-daerah,” ujar HT pada laman Instagram miliknya.

Pada kesempatan tersebut HT menegaskan, bahwa Perindo serta pasangan Ganjar-Mahfud MD akan terus berjuang bersama rakyat kecil. “Saya ingin menyampaikan bahwa Partai Perindo dan Paslon Ganjar-Mahfud berjuang untuk rakyat kecil, bagaimana mereka bisa cepat naik kelas. Saya sampaikan juga ini harus dibarengi dengan pemberantasan korupsi,” paparnya.

Tujuannya adalah agar Indonesia bisa menjelma sebagai kekuatan ekonomi dunia. “Dengan demikian, Indonesia bisa menjadi Indonesia lebih baik, lebih maju lagi,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )