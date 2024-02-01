HT: Puskestren Mendatangkan Manfaat bagi Masyarakat Sekitar

Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo bersama rombongan resmikan Puskestren di Ponpes KHAS Kempek, Cirebon, Jawa Barat (Foto: Instagram hary.tanoesoedibjo)

CIREBON – Meningkatkan pendidikan serta memberikan akses kesehatan pada masyarakat mendapatkan perhatian besar dari Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT), Ketum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo.

Bersama Prof Dr KH Said Aqil Siroj, serta istri calon presiden Ganjar Pranowo, Siti Atikoh , HT dan Liliana meresmikan Pusat Kesehatan Pesantren (Puskestren) di Ponpes KHAS Kempek, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Selasa (30/1/2024).

“Yayasan Wasantara, Yayasan Bangsa Nusantara yang didirikan oleh Pak Prof Dr KH Said Aqil Siroj dan saya sendiri, memberikan bantuan Pusat Kesehatan Pesantren (Puskestren) di Ponpes KHAS Kempek, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat,” ujar HT pada laman Instagram miliknya.

HT berharap Puskestren ini akan mendatangkan manfaat bagi masyarakat sekitar. “Harapan saya, ini akan bermanfaat bagi masyarakat di Cirebon. Khususnya di Pondok Pesantren. Dan bisa jadi role model juga di tempat-tempat lain,” imbuhnya.

Kesehatan serta pendidikan, HT menegaskan sangatlah penting. “Karena kalau pendidikan ditingkatkan, badannya sehat pasti akan lebih produktif, dan Indonesia pasti akan lebih baik,” pungkas HT.

(Arief Setyadi )