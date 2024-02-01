Advertisement
NEWS

Tebar Manfaat, Caleg Perindo Gelar Bazar Murah dan Pelatihan Digital Marketing di Ciamis

Acep Muslim , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |14:12 WIB
Tebar Manfaat, Caleg Perindo Gelar Bazar Murah dan Pelatihan Digital Marketing di Ciamis
Bazar murah Caleg Perindo di Ciamis (Foto: Acep Muslim)
A
A
A

CIAMIS - Partai Perindo terus menebar manfaat bagi masyarakat melalui calon legislatif (Caleg) DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) 10 Jawa Barat yang meliputi wilayah Kabupaten Ciamis, Banjar, Kuningan dan Pangandaran, Ilham Fuaddy.

Ilham Fuaddy menggelar bazar minyak goreng murah di Kabupaten Ciamis serta mengelar pelatihan digital marketing untuk masyarakat.

Kegiatan ini digelar bersama Caleg Dapil 4 Kabupaten Ciamis, Caleg Ria Cintiani, Ade Ruhiat, Iwan Wawa Koswara di Dusun Cimanggu, Desa dan Kecamatan Cisaga di rumah sekaligus warung teh Ria Cintiani.

Untuk mendapatkan 1 botol kemasan 1 leter minyak goreng, masyarakat yang didominasi kaum ibu rumah tangga cukup dibayar Rp5 ribu dari harga normal Rp14 ribu.

Kepedulian Partai Perindo untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dengan harga murah juga dilakukan di beberapa daerah pemilihan di Kabupaten Ciamis lainnya, para Caleg Partai Perindo di Dapil 1 Ciamis, Letty Hermiati dan Tini Sumartini di warung teh Rike di Dusun lingkungan desa, Kelurahan Benteng Kecamatan Ciamis, warga begitu antusias untuk datang ke bazar minyak goreng murah yang menyediakan 500 botol setiap bazar yang digelar.

Tidak hanya menggelar bazar minyak goreng murah 500 botol di setiap dapil bagi masyarakat, Caleg DPR RI Partai Perindo Ilham Fuaddy bersama para Caleg di Dapil Kabupaten Ciamis ini juga melaksanakan pelatihan digital marketing.

Halaman:
1 2
      
