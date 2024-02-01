JAKARTA - Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta I (Jakarta Timur) dari Partai Perindo, KH. Yusuf Mansur alias Jam'an Nurchotib mengunjungi warga RW 01, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (1/2/2024).
Yusuf Mansur dan Caleg DPRD Dapil DKI Jakarta 6 (Cipayung, Pasar Rebo, Ciracas, Makasar), Wahyu Nur Iman menyapa warga jelang Pemilu 2024.
"Kita di sini ingin menyapa masyarakat. Masyarakat pasti sudah kenal kami, Alhamdulillah," ujar Ustadz Yusuf Mansur saat ditemui MNC Portal pada Kamis (1/2/2024).
BACA JUGA: