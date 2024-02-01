Apresiasi Program Bazar Murah dari Perindo, Warga Kemayoran: Bagus dan Sangat Membantu

Warga Kemayoran merasa terbantu dengan kegiatan sosial Partai Perindo. (Foto: Selvianus)

JAKARTA - Salah satu warga Kelurahan Utan Panjang Kemayoran, Jakarta Pusat, Satima (35) mengaku bahagia dengan program bazar sembako murah dan cek kesehatan gratis yang digelar Partai Perindo di Kantor RW.002, Kelurahan Utan Panjang, Kemayoran Jakarta Pusat, Kamis (1/2/2024).

Menurut Satima program cek kesehatan gratis ini salah satu program sangat membantu masyarakat. Terutama kepada lansia serta masyarakat sangat membutuhkan cek kesehatan gratis.

"(Bazar dan cek kesehatan gratis) bagus sekali dan sangat membantu apalagi ada cek kesehatan gratis ya, tanpa bayar semoga partai Perindo makin maju dan jaya," ujar Satima kepada MPI.

Sebagai rakyat kecil, Satima berharap agar kedepannya perekonomian di Indonesia makin sejahtera dan makin makmur. Terlebih akhir-akhir kenaikan sembako, membuat masyarakat sulit akan persoalan tersebut.

"Pengennya kedepan Indonesia makin maju lancar semua dan ditempati oleh wakil rakyat yang tepat karena kami sebagai rakyat kecil sangat khawatir dengan ekonomi semakin melonjak," ucap Satima.

Senada dengan Satima, Yati (42) mengaku bahagia dengan kehadiran Partai Perindo, sangat membantu masyarakat kecil seperti para buruh serta UMKM.

Oleh sebab itu, ia berharap agar program Partai Perindo lebih memperjuangkan rakyat kecil terus dijalani. Apalagi di tengah kenaikan bahan-bahan pokok seperti sembako.