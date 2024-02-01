Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Apresiasi Program Bazar Murah dari Perindo, Warga Kemayoran: Bagus dan Sangat Membantu

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |14:55 WIB
Apresiasi Program Bazar Murah dari Perindo, Warga Kemayoran: Bagus dan Sangat Membantu
Warga Kemayoran merasa terbantu dengan kegiatan sosial Partai Perindo. (Foto: Selvianus)
A
A
A

JAKARTA - Salah satu warga Kelurahan Utan Panjang Kemayoran, Jakarta Pusat, Satima (35) mengaku bahagia dengan program bazar sembako murah dan cek kesehatan gratis yang digelar Partai Perindo di Kantor RW.002, Kelurahan Utan Panjang, Kemayoran Jakarta Pusat, Kamis (1/2/2024).

Menurut Satima program cek kesehatan gratis ini salah satu program sangat membantu masyarakat. Terutama kepada lansia serta masyarakat sangat membutuhkan cek kesehatan gratis.

"(Bazar dan cek kesehatan gratis) bagus sekali dan sangat membantu apalagi ada cek kesehatan gratis ya, tanpa bayar semoga partai Perindo makin maju dan jaya," ujar Satima kepada MPI.

 BACA JUGA:

Sebagai rakyat kecil, Satima berharap agar kedepannya perekonomian di Indonesia makin sejahtera dan makin makmur. Terlebih akhir-akhir kenaikan sembako, membuat masyarakat sulit akan persoalan tersebut.

"Pengennya kedepan Indonesia makin maju lancar semua dan ditempati oleh wakil rakyat yang tepat karena kami sebagai rakyat kecil sangat khawatir dengan ekonomi semakin melonjak," ucap Satima.

 BACA JUGA:

Senada dengan Satima, Yati (42) mengaku bahagia dengan kehadiran Partai Perindo, sangat membantu masyarakat kecil seperti para buruh serta UMKM.

Oleh sebab itu, ia berharap agar program Partai Perindo lebih memperjuangkan rakyat kecil terus dijalani. Apalagi di tengah kenaikan bahan-bahan pokok seperti sembako.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement