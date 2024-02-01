Ungkapan Bahagia Warga Utan Panjang Ikuti Tebus Minyak Goreng Murah dari Perindo

JAKARTA - Partai Perindo baru saja menggelar acara Bazar Murah & Cek Kesehatan Gratis Partai Perindo di Kelurahan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Kamis (1/2/2024). Warga tampak begitu antusias saat mengantre untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga yang murah.

Salah satunya Sumiyah (56), seorang warga Bendungan Jago Utan Panjang. Dirinya mengaku sangat senang mengikuti kegiatan ini, bahkan ia pun ikut mengantre demi bisa menebus minyak goreng dengan harga murah. Sumiyah pun membawa pulang dua botol minyak goreng dari kegiatan ini.

“Alhamdulillah, seneng banget bisa beli minyak murah dari acara ini,” ujar Sumiyah kepada MNC Portal Indonesia, di kawasan Utan Panjang, Kamis (1/2/2024).

Dirinya mengaku senang bukan hanya karena bisa membawa pulang minyak dengan harga yang murah, tetapi juga karena bisa bertemu dengan Ketua Umum Kartini Perindo sekaligus Caleg DPR RI Dapil Jakarta II, Liliana Tanoesoedibjo.

Sumiyah tak menyangka, sosok yang selama ini hanya ia lihat melalui tayangan televisi, kini bisa bertemu langsung di hadapannya dan juga bersalaman. Ia juga menyatakan bahwa Liliana Tanoe adalah sosok yang ramah dan cantik.

BACA JUGA: Caleg Perindo Narsiman Chaniago Terjun Langsung Sapa Warga Utan Panjang

“Tadi juga ketemu Bu Liliana, seneng bisa salaman. Biasanya kan cuma liat di TV, eh sekarang bisa liat langsung dan salaman juga,” kata Sumiyah.

“Ternyata orangnya ramah dan cantik ya. Tapi tadi gak sempet foto cuma salaman aja,” sambungnya.