Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Ungkapan Bahagia Warga Utan Panjang Ikuti Tebus Minyak Goreng Murah dari Perindo

Devi Pattricia , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |14:49 WIB
Ungkapan Bahagia Warga Utan Panjang Ikuti Tebus Minyak Goreng Murah dari Perindo
Warga bahagia ikuti kegiatan Partai Perindo. (Foto: Devi Pattricia)
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo baru saja menggelar acara Bazar Murah & Cek Kesehatan Gratis Partai Perindo di Kelurahan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Kamis (1/2/2024). Warga tampak begitu antusias saat mengantre untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga yang murah.

Salah satunya Sumiyah (56), seorang warga Bendungan Jago Utan Panjang. Dirinya mengaku sangat senang mengikuti kegiatan ini, bahkan ia pun ikut mengantre demi bisa menebus minyak goreng dengan harga murah. Sumiyah pun membawa pulang dua botol minyak goreng dari kegiatan ini.

“Alhamdulillah, seneng banget bisa beli minyak murah dari acara ini,” ujar Sumiyah kepada MNC Portal Indonesia, di kawasan Utan Panjang, Kamis (1/2/2024).

Dirinya mengaku senang bukan hanya karena bisa membawa pulang minyak dengan harga yang murah, tetapi juga karena bisa bertemu dengan Ketua Umum Kartini Perindo sekaligus Caleg DPR RI Dapil Jakarta II, Liliana Tanoesoedibjo.

Sumiyah tak menyangka, sosok yang selama ini hanya ia lihat melalui tayangan televisi, kini bisa bertemu langsung di hadapannya dan juga bersalaman. Ia juga menyatakan bahwa Liliana Tanoe adalah sosok yang ramah dan cantik.

“Tadi juga ketemu Bu Liliana, seneng bisa salaman. Biasanya kan cuma liat di TV, eh sekarang bisa liat langsung dan salaman juga,” kata Sumiyah.

“Ternyata orangnya ramah dan cantik ya. Tapi tadi gak sempet foto cuma salaman aja,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement