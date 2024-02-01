Gelar Bazar di Ciamis, Caleg Perindo Sediakan 500 Botol Minyak Goreng Murah

JAKARTA - Caleg Perindo menggelar bazar minyak goreng murah dan pelatihan digital marketing di Ciamis, Jawa Barat. Setidaknya ada 500 botol minyak goreng yang disediakan.

Kepedulian Partai Perindo untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dengan harga murah dilakukan di beberapa daerah pemilihan di Kabupaten Ciamis lainnya.

Para Caleg Partai Perindo di Dapil 1 Ciamis, Letty Hermiati dan Tini Sumartini di warung teh Rike di Dusun lingkungan desa, Kelurahan Benteng Kecamatan Ciamis, warga begitu antusias untuk datang ke bazar minyak goreng murah yang menyediakan 500 botol setiap bazar yang digelar.