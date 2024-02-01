Advertisement
HOME NEWS NEWS

Warga Antusias Serbu Bazar Murah Caleg Perindo di Ciamis

Acep Muslim , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |14:32 WIB
Warga Antusias Serbu Bazar Murah Caleg Perindo di Ciamis
Bazar minyak goreng murah Caleg Perindo di Ciamis (Foto: Acep Muslim)
CIAMIS - Bazar minyak goreng murah dan pelatihan digital marketing di Ciamis, Jawa Barat mendapat antusias masyarakat. Kegiatan itu dianggap memberi manfaat untuk masyarakat.

Seperti diungkapkan Yayan, salah satu Ketua RT 03 RW 09 Dusun Cimanggu, Cisaga, Ciamis yang menyampaikan terima kasih dan sangat terbantu dengan adanya bazar minyak goreng murah ini. Sebab, kegiatan ini digelar di tengah kesulitan kondisi ekonomi di tengah masyarakat saat ini.

Bazar minyak goreng murah dan pelatihan digital marketing digelar calon legislatif (Caleg) DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) 10 Jawa Barat yang meliputi wilayah Kabupaten Ciamis, Banjar, Kuningan dan Pangandaran, Ilham Fuaddy.

Ilham Fuaddy menggelar bazar minyak goreng murah di Kabupaten Ciamis serta mengelar pelatihan digital marketing untuk masyarakat.

Kegiatan ini digelar bersama Caleg Dapil 4 Kabupaten Ciamis, Caleg Ria Cintiani, Ade Ruhiat, Iwan Wawa Koswara di Dusun Cimanggu, Desa dan Kecamatan Cisaga di rumah sekaligus warung teh Ria Cintiani.

