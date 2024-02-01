Advertisement
HOME NEWS NEWS

Dihadiri Caleg Perindo Yusuf Mansur, Warga Semringah Bisa Tebus Minyak Goreng Murah

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |16:10 WIB
Dihadiri Caleg Perindo Yusuf Mansur, Warga Semringah Bisa Tebus Minyak Goreng Murah
Caleg Perindo Ustadz Yusuf Mansur. (Foto: Syifa Fauziah)
JAKARTA - Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta I (Jakarta Timur) dari Partai Perindo, KH. Yusuf Mansur alias Jam'an Nurchotib mengunjungi warga RW 01, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (1/2/2024). Gelaran bazar murah ini sebagai bentuk menjawab atas keluhan masyarakat mengenai harga bahan pokok yang semakin mahal.

Ustadz Yusuf Mansur bersama Partai Perindo yang dipimpin Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo ini telah menyiapkan 1.000 liter minyak goreng.

Nantinya para warga akan menebus murah minyak tersebut dengan cukup membayar Rp5.000 per liter. Satu KTP, warga bisa mendapat jatah dua liter minyak.

Dari pantauan MNC Portal, mayoritas masyarakat yang hadir adalah emak-emak. Wajah mereka nampak bahagia bisa mendapatkan minyak murah tersebut, ditambah lagi bisa bertemu langsung dengan Ustadz Yusuf Mansur.

Bahkan Ustadz Yusuf Mansur juga turun langsung ikut membantu masyarakat menukarkan voucher dengan minyak. "Mereka terlihat senang yah," kata Ustadz Yusuf Mansur.

Halaman:
1 2
      
