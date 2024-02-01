Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Perindo Gelar Bazar Sembako Murah di Bandung, Ferry Kurnia: Kita Berikan Bukti Nyata

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |17:15 WIB
Perindo Gelar Bazar Sembako Murah di Bandung, Ferry Kurnia: Kita Berikan Bukti Nyata
Caleg Perindo Ferry Kurnia bersama warga (Foto: MPI/Agung)
BANDUNG - Partai Perindo menggelar bazar sembako murah yang berlangsung di Komplek Sumber Sari, Gg. Blok Beas, RT 04/RW 06, Kel. Babakan Ciparay, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung, Kamis (1/2/2024).

Kegiatan bazar sembako murah ini pun turut dihadiri para caleg Partai Perindo. Di antaranya, Caleg DPR RI DR, H Ferry Kurnia R. M. Si no urut 1 Dapil Jawa Barat 1; Caleg DPRD Kota Dapil 6 Bandung Fetty Ernestyn S.T. No urut 1; dan Caleg DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat 1. Marlyana Shanty no urut 4.

Ferry mengatakan, kegiatan ini merupakan inisiatif dari partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 tersebut.

"Ini adalah kegiatan sembako murah yang diselenggarakan oleh Partai Perindo dan kami dari para Caleg menjembatani aktivitas ini," ucap Ferry saat ditemui di lokasi acara.

Menurut Ferry, ini menjadi bukti nyata dari partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.

"Ini satu bentuk stimulus yang diberikan, bahwa Partai Perindo bukan hanya memberikan janji-janji kepada masyarakat, tapi kita memberikan bukti nyata dengan sembako murah," katanya.

