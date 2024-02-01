Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Ida Ria Sosialisasi dan Gelar Bazar Murah di Jatimulya Bekasi

Ade Suhardi , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |22:44 WIB
Caleg Perindo Ida Ria Sosialisasi dan Gelar Bazar Murah di Jatimulya Bekasi
Kegiatan Caleg Perindo Ida di Bekasi (foto: MPI/Ade)
BEKASI - Caleg Partai Perindo untuk DPR RI Jawa Barat Dapil 7 Ida Ria silahturahmi tatap muka bersama warga di Kantor Pemuda Perindo Jawa Barat, Jalan Pondok Timur Indah, Kampung Rawa Sapi, RT.05/RW.09, Jatimulya, Bekasi, Kamis (1/2/2024). Ratusan warga menyambut kedatangannya.

"Kegiatan hari ini kita melakukan silahturahmi dan tebus minyak goreng murah Rp.5 ribu perliter kepada seluruh warga yang ada di Jatimulya dimana wilayah ini sangat padat penduduk," kata Ida Ria, Kamis (1/2/2024).

Ria mengatakan silahturahmi ini dilakukan sebagai wujud memperkenalkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) DPR, yang siap mendukung dan menampung aspirasi seluruh masyarakat, khususnya warga Kampung Rawa Sapi, RT.05/RW.09, Jatimulya.

"Disini kita memperkenalkan diri, tentu saja kita butuh dukungan karena harapan itu harus di wujudkan dalam dukungan nanti memilih kami sebagai anggota DPR RI wilayah Jabar 7, dengan aspirasi yang kami percaya aspirasi ini akan menjadi sesuatu kekuatan kepada masyarakat pada saat kita nanti menjadi anggota DPR," ucapnya.

Selain itu, kata Ida, rangkaian itu sekaligus sosialisasikan program-program Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.

"Mungkin untuk tebus murah ini kita akan sosialisasi kepada seluruh masyarakat agar masyarakat lebih mengenal kami tentu nya juga mengenal apa program-program kami apa aspirasi kami sehingga masyarakat mengenal Perindo sangat juga peduli kepada masyarakat," ujarnya.

(Awaludin)

      
