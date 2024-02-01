Caleg Perindo Ronal Sihotang Hadirkan Layanan Mobil Ambulans Gratis

JAKARTA - Ronal Sihotang bersama Partai Perindo menggelar bazar murah minyak goreng untuk masyarakat Kalideres, Jakarta Barat, Kamis (1/2/2024). Pria kelahiran tahun 1980 itu maju sebagai Caleg Partai Perindo dengan nomor urut 12 di Dapil 9 yaitu Kalideres, Cengkareng, dan Tambora Jakarta Barat.

Ditemui saat acara bazar murah minyak goreng di Kalideres, Ronal mengungkapkan bahwa masyarakat Jakarta Barat sangat beragam. Dia pun kerap berkeliling untuk menyerap aspirasi rakyat.

“Masyarakat Jakarta Barat ini kan majemuk. Untuk mendengar keluh kesah, mereka ini cukup dengan didatangi,” kata dia.

Diketahui Ronal juga merupakan ketua Pemuda Batak Bersatu Jakarta Barat. Menyikapi masyarakat Jakarta Barat yang majemuk, dia pun bersama Partai Perindo kerap melakukan kegiatan sosial tanpa memandang ras, suku dan agama.

Ke depannya, Ronal yang juga seorang pengacara lulusan S2 Magister Hukum Universitas Jayabaya itu bertekad tak akan pernah lelah memperjuangkan aspirasi warga masyarakat tiga kecamatan di Jakarta Barat yakni Kalideres, Cengkareng, dan Tambora.