Bantu Masyarakat, Caleg Perindo Ci Mehong Gelar Bazar Minyak Goreng Murah di Kalideres

JAKARTA - Ci Mehong yang merupakan calon legislatif (Caleg) Partai Perindo DPR RI Dapil DKI Jakarta III menggelar bazar murah di Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Kamis (1/2/2024).

“Hari ini kita ngadain bazar murah tebus murah minyak ya, satu liter harganya Rp5 ribu sebanyak 1.000 liter. Untuk Kalideres baru kali ini diadakan, tapi tenang, Partai Perindo melakukan ini secara masif di seluruh Indonesia,” kata Ci Mehong saat ditemui di lokasi.

Lebih lanjut, Ci Mehong yang bernaung di Partai Perindo yang berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu mengatakan, harga kebutuhan sembako saat ini mahal. Jadi, Partai Perindo datang untuk membantu rakyat.

BACA JUGA: RPA Perindo Gerak Cepat Bantu TKI Asal Tulungagung yang Hilang Kontak di Malaysia

Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu gencar mengadakan bazar murah minyak goreng di sejumlah daerah di Indonesia. Antusiasme masyarakat pun selalu baik menyambut kegiatan ini.

Dalam kegiatan ini, Ci Mehong ditemani Ronald Sihotang, calon legislatif (caleg) nomor urut 12 di Dapil 9 Jakarta Barat. Ronald bergabung di Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo.

Baik Ci Mehong dan Ronald Sihotang keduanya kompak untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat untuk membantu.

(Arief Setyadi )