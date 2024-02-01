Advertisement
HOME NEWS NEWS

Perindo Tegaskan Perlindungan Asuransi Kecelakaan Sudah Membantu Banyak Masyarakat

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |20:49 WIB
Perindo Tegaskan Perlindungan Asuransi Kecelakaan Sudah Membantu Banyak Masyarakat
Caleg Perindo Medan. (Foto: Wahyudi Aulia)
MEDAN - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) kini melindungi setiap anggotanya dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) Berasuransi dengan manfaat perlindungan kecelakaan.

Perlindungan yang diberikan pun bukan semata janji ataupun pepesan kosong. Sejumlah anggota bahkan sudah membuktikan manfaat KTA Berasuransi itu lewat klaim yang dibayarkan.

Hal itu ditegaskan calon anggota legislatif DPRD Medan Partai Perindo, Tengku Muhammad Ryan Novandi saat melakukan sosialisasi pencoblosan dan Bazar Murah Minyak Goreng yang dihadiri ratusan masyarakat di Jalan Sering, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Rabu (1/2/2024) siang.

"Dari daerah pemilihan saya sudah ada sekitar 20 orang yang kita bayarkan klaimnya. Jadi ini sudah terbukti, bukan lagi sebatas janji," kata Caleg nomor urut 1 untuk daerah pemilihan Medan-3 (Medan Timur, Medan Perjuangan, Medan Tembung, Medan Deli) itu.

Ryan pun mengajak masyarakat yang ingin mendapatkan perlindungan yang sama untuk dapat bergabung bersama Partai Perindo dan memenangkan Partai Perindo di Pemilu Legislatif 2024 pada 14 Februari mendatang.

"Jika kita menang, maka akan semakin banyak program pro rakyat yang bisa kita buat untuk masyarakat. Kita juga bisa membuat program ini lebih meluas karena jika menang kita dapat mengarahkan anggaran pemerintah untuk mendanai program pro rakyat yang kita siapkan," kata Ryan.

Hal senada dikatakan Ketua DPW Perindo Sumut, Rudi Zulham Hasibuan, yang juga ikut dalam sosialisasi pencoblosan dan bazar murah minyak goreng itu. Rudi yang merupakan caleg nomor urut 1 DPRD Sumut untuk daerah pemilihan Sumatera Utara-I/Medan-A itu mengatakan, perlindungan kecelakaan pada KTA Berasuransi Perindo berlaku selama satu tahun sejak diluncurkan. Sehingga hingga 30 Juni 2024 mendatang, klaim atas asuransi itu akan dibayarkan.

