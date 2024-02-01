Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Adakan Bazar Murah, Caleg Ci Mehong: Perindo Hadir Membantu Rakyat

Ismet Humaedi , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |20:32 WIB
Adakan Bazar Murah, Caleg Ci Mehong: Perindo Hadir Membantu Rakyat
Caleg Perindo Ci Mehong. (Foto: Ismet Humaedi)
A
A
A

JAKARTA - Caleg DPR RI Dapil Jakarta III Tjioe Nofia Handayani Siu Fung atau biasa dikenal Ci Mehong terus aktif menjalankan program bazar murah minyak goreng untuk masyarakat.

Wanita asal Aceh tersebut memiliki jiwa sosial tinggi yang senada dengan Partai Perindo. Partai yang di ketuai oleh Hary Tanoesoedibjo tersebut dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

“Harga kebutuhan sembako saat ini mahal. Jadi, Partai Perindo datang untuk membantu rakyat,” ujar Ci Mehong di acara bazar murah di Kaliders, Jakarta Barat, Kamis (1/2/2024).

Kegiatan bazar murah minyak goreng ini digelar sebagai upaya Partai Perindo dan Ci Mehong untuk selalu dekat dengan masyarakat yang membutuhkan bantuan. Pada kesempatan tersebut, sebanyak 1.000 liter minyak gorang dapat ditebus masyarakat dengan harga Rp5 ribu per satu liter.

Kedatangan Ci Mehong di lokasi acara disambut antusias warga dengan luar biasa. Banyak warga yang sempat berfoto dengan Ci Mehong dan mengucapkan terima kasih.

Ci Mehong mengatakan, sambutan warga sangat luar biasa dalam mengikuti kegiatan yang digelar Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres-Cawapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement