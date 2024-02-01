Adakan Bazar Murah, Caleg Ci Mehong: Perindo Hadir Membantu Rakyat

JAKARTA - Caleg DPR RI Dapil Jakarta III Tjioe Nofia Handayani Siu Fung atau biasa dikenal Ci Mehong terus aktif menjalankan program bazar murah minyak goreng untuk masyarakat.

Wanita asal Aceh tersebut memiliki jiwa sosial tinggi yang senada dengan Partai Perindo. Partai yang di ketuai oleh Hary Tanoesoedibjo tersebut dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

“Harga kebutuhan sembako saat ini mahal. Jadi, Partai Perindo datang untuk membantu rakyat,” ujar Ci Mehong di acara bazar murah di Kaliders, Jakarta Barat, Kamis (1/2/2024).

Kegiatan bazar murah minyak goreng ini digelar sebagai upaya Partai Perindo dan Ci Mehong untuk selalu dekat dengan masyarakat yang membutuhkan bantuan. Pada kesempatan tersebut, sebanyak 1.000 liter minyak gorang dapat ditebus masyarakat dengan harga Rp5 ribu per satu liter.

Kedatangan Ci Mehong di lokasi acara disambut antusias warga dengan luar biasa. Banyak warga yang sempat berfoto dengan Ci Mehong dan mengucapkan terima kasih.

Ci Mehong mengatakan, sambutan warga sangat luar biasa dalam mengikuti kegiatan yang digelar Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres-Cawapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

(Qur'anul Hidayat)