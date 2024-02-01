Harapan Warga Bambu Apus untuk Caleg Perindo Yusuf Mansur dan Wahyu Nur Iman

JAKARTA - Partai Perindo menggelar bazar murah di Jalan Bambu Hitam, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur yang turut mengundang antusias ratusan warga pada Kamis (1/2/2024).

Masyarakat berbondong-bondong untuk menebus minyak murah yang diadakan Caleg Perindo untuk DPR RI Dapil DKI Jakarta I, Jam'an Nurchotib Mansur atau akrab disapa Ustadz Yusuf Mansur (UYM) dan Caleg DPRD Dapil DKI Jakarta 6, Wahyu Nur Iman.

Menurut pantauan MNC Portal Indonesia, kehadiran Yusuf Mansur ini pun begitu disambut hangat oleh masyarakat Bambu Apus, Jakarta Timur, salah satunya Marsinah. Warga Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur ini mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan bazar murah dari Partai Perindo.

“Apa-apa mahal kan, ini dari pak Caleg Yusuf Mansur dan Pak Wahyu kasih bantuan minyak goreng cuma Rp5 ribu,” ungkap Marsinah.

Marsinah mengungkap sosok Yusuf Mansur adalah pendakwah sekaligus calon wakil rakyat yang mendengar keluhan masyarakat. Ia berharap berharap Yusuf Mansur bisa menjadi wakil rakyat yang amanah bersama Partai Perindo.

“Yusuf Mansur itu bagus, baik, semoga bisa jadi orang yang amanah Insya Allah. Sukses Partai Perindo,” paparnya.