Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Harapan Warga Bambu Apus untuk Caleg Perindo Yusuf Mansur dan Wahyu Nur Iman

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |19:08 WIB
Harapan Warga Bambu Apus untuk Caleg Perindo Yusuf Mansur dan Wahyu Nur Iman
Caleg Perindo Ustadz Yusuf Mansur. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo menggelar bazar murah di Jalan Bambu Hitam, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur yang turut mengundang antusias ratusan warga pada Kamis (1/2/2024).

Masyarakat berbondong-bondong untuk menebus minyak murah yang diadakan Caleg Perindo untuk DPR RI Dapil DKI Jakarta I, Jam'an Nurchotib Mansur atau akrab disapa Ustadz Yusuf Mansur (UYM) dan Caleg DPRD Dapil DKI Jakarta 6, Wahyu Nur Iman.

Menurut pantauan MNC Portal Indonesia, kehadiran Yusuf Mansur ini pun begitu disambut hangat oleh masyarakat Bambu Apus, Jakarta Timur, salah satunya Marsinah. Warga Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur ini mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan bazar murah dari Partai Perindo.

“Apa-apa mahal kan, ini dari pak Caleg Yusuf Mansur dan Pak Wahyu kasih bantuan minyak goreng cuma Rp5 ribu,” ungkap Marsinah.

Marsinah mengungkap sosok Yusuf Mansur adalah pendakwah sekaligus calon wakil rakyat yang mendengar keluhan masyarakat. Ia berharap berharap Yusuf Mansur bisa menjadi wakil rakyat yang amanah bersama Partai Perindo.

“Yusuf Mansur itu bagus, baik, semoga bisa jadi orang yang amanah Insya Allah. Sukses Partai Perindo,” paparnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement