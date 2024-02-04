Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Gelar Bazar Migor Murah di Deliserdang, Warga Sangat Antusias

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |01:55 WIB
Caleg Perindo Gelar Bazar Migor Murah di Deliserdang, Warga Sangat Antusias
DELISERDANG - Ratusan warga memadati gelaran bazar murah minyak goreng yang digelar Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di Jalan Diponegoro Gang Desa, Desa Cinta Rakyat, Kelurahan Percut Seituan, Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (2/2/2024) petang.

Mereka yang hadir adalah warga yang telah mendaftar sebagai anggota partai dan telah menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) Berasuransi dari Partai Perindo. Dengan membayar Rp 5 ribu, warga kemudian dapat menembus minyak goreng ukuran 1 liter yang kini di pasaran harganya telah menembus Rp 15 ribu per liter.

Hadir pula pada kegiatan bazar murah itu sejumlah calon anggota legislatif (caleg) Partai Perindo. Diantaranya Caleg DPR-RI Dr. Tengku Erry Nuradi, Caleg DPRD Sumut Perindo RR Sasmaya Hati dan Caleg DPRD Deliserdang Irwan Lubis.

Tengku Erry Nuradi mengatakan, bazar murah minyak goreng ini merupakan program nasional Perindo yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Program ini dibuat untuk membantu masyarakat yang kini terjepit dengan kondisi harga bahan pokok yang mahal, utamanya minyak goreng.

"Kalau kita lihat saat ini, masyarakat sangat antusias mengikuti bazar murah ini. Ini bukti bahwa mereka sedang dalam kondisi perekonomian yang tidak baik-baik saja, sehingga membutuhkan bazar murah ini. Mereka sampai mau menunggu berjam-jam. Hari ini kita siapkan 500 kantong di sini dan kita harap bisa bermanfaat dan membantu mereka," kata mantan Gubernur Sumatera Utara ke-17 itu.

Halaman:
1 2
      
