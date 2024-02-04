Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

AS Lancarkan Puluhan Serangan ke Irak dan Suriah, Tewaskan Hampir 40 Orang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |10:47 WIB
Foto: Reuters.
A
A
A

WASHINGTON/BAGHDAD - Amerika Serikat (AS) pada Sabtu, (3/2/2024) melancarkan serangan udara terhadap 85 sasaran yang diduga terkait dengan Garda Revolusi Iran (IRGC) dan milisi yang didukungnya di Irak dan Suriah. Serangan, yang dilaporkan menewaskan hampir 40 orang itu, diklaim sebagai pembalasan atas serangan mematikan terhadap pasukan AS oleh milisi yang didukung Iran.

Serangan tersebut, termasuk penggunaan pesawat pengebom jarak jauh B-1 yang diterbangkan dari Amerika Serikat, adalah yang pertama sebagai respons terhadap serangan akhir pekan lalu di Yordania yang dilakukan oleh militan yang didukung Iran. Diperkirakan akan ada lebih banyak operasi militer AS dalam beberapa hari mendatang.

Serangan tersebut meningkatkan konflik yang telah menyebar ke wilayah tersebut sejak pecahnya perang antara Israel dan Hamas setelah serangan mematikan kelompok militan Palestina terhadap Israel pada 7 Oktober.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kanaani mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa serangan tersebut merupakan “kesalahan besar dan strategis lainnya yang dilakukan Amerika Serikat yang hanya akan mengakibatkan peningkatan ketegangan dan ketidakstabilan”.

Irak memanggil kuasa usaha AS di Bagdad untuk menyampaikan protes resmi.

“Irak menegaskan kembali penolakannya bahwa wilayahnya menjadi arena untuk menyelesaikan masalah atau menunjukkan kekuatan antar negara yang bertikai,” kata Kementerian Luar Negeri Irak dalam sebuah pernyataan yang dilansir Reuters.

      
